美國科技戰防堵中國再出招，使用美軟體及技術的晶片供應商未經許可不得將產品出貨給華為，市場預料在疫情衝擊下，禁令更讓相關供應鏈下半年旺季表現蒙上陰影，南電(8046)、台燿(6274)盤中高掛跌停，立積(4968)、穩懋(3105)等也重挫逾6％。

美商務部15日宣布將華為臨時許可證再延長 90 天，允許美國企業在8月13日前繼續和華為展開業務，但警告這是最後一次延長，並由機構工業和安全局發布新出口限制令，禁止使用美國軟體及技術的晶片供應商在未事先取得美國政府核可下將產品出貨給華為。

此消息一出，引爆市場調節賣壓出籠，華為概念股18日紛紛重挫，成為資金出逃重災區，包括手機相關的PCB、PA、IC封測、光學等零組件供應商同步下殺，股王大立光下跌逾3％，失守4,000元整數大關。

本土大型投顧法人剖析，美科技企業大部分已不再估計來自華為的營收獲利貢獻，或是就華為相關業務曝險已有清楚溝通，推行供應鏈移出中國等減害措施，市場對禁令潛在影響具充分理解。

若中美貿易衝突再次升高，對產業影響固然相當大，但對比第一輪貿易戰時的措手不及，美國多數科技產業因為已有一定程度的準備，預料受到衝擊應相對可控。

(工商 )