大陸房市升勢持續，但升幅較去年同期收窄。70個大中城市房價較去年同期連升55個月，但升幅是2018年6月以來最低。升幅則較上月擴大至0.5％，為半年新高。

中國國家統計局公布數據測算，4月70個大中城市新建商品住宅價格指數連升55個月，年升5.1％，但升幅較上月收窄0.2個百分點，是2018年6月以來最低；與上月相比，升幅則擴大至0.5％，為半年新高。

經測算，4月70個大中城市中，新建住宅價格指數逐月上漲的有50個，上月為38個，持平的有9個，上月為10個，下跌為11個，上月有22個。

統計局城市司首席統計師孔鵬解讀稱，隨著國內新冠肺炎疫情防控向好態勢進一步鞏固，經濟社會秩序進一步恢復，因疫情積壓的住房需求進一步得到釋放。各地繼續堅決貫徹落實國務院決策部署，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，70個大中城市房地產市場價格延續微漲態勢，但總體仍較為穩定。

統計局數據顯示，一線城市北京、上海、深圳新房價格指數較上月分別為下跌0.3％，上漲0.6％和持平。

(工商 )