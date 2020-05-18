高市議會定期大會，無黨團結聯盟議員質詢時，問市長韓國瑜若被罷免，最遺憾的是什麼？韓國瑜秒答「雙語教育」，他說，若高雄能在2年內推動全市雙語教育，會影響未來幾十年、上百年發展，市長任期遲早會下台，但他強調，身邊的市府團隊不貪汙、不炒土地、不包工程，能做多少就做多少，「若市民願意讓我們留下來，我們就繼續打拚」。

高市議會無黨團結聯盟議員陳善慧、朱信強、吳益政、李順進聯合質詢，問韓國瑜對罷韓看法，韓國瑜解釋，時光不會倒流，但去年的情境，他因為民意支持度高，被動參加國民黨初選而參選總統，當時內心除了想幫國家做事，也想為高雄好好做事，曾經承諾3天在高雄上班，調動中央資源讓北台灣、南台灣雙引擎發展，但結果大家都知道。

他說，高雄人支持民進黨幾十年，但高雄發展確實不如北台灣，例如他力推的愛情摩天輪，交通部遲遲不簽土地開發協議書，期待新的中央政府能夠把全台灣各縣市都看成服務對象，不要因為什麼人當什麼縣市首長，而有差別待遇。

李順進質詢認為，高雄市長要選總統是光榮的事情，難得高雄這麼耀眼，不管輸贏，高雄都是贏了，民間反應當然兩極，有人肯定，有人因為市長請假而有責難，必須由市長及團隊來彌補。他問韓國瑜，萬一罷免通過，最遺憾的未成完工作有哪些？

韓國瑜說，最大遺憾就是雙語教育，高雄市2年內若能推動全市雙語教育，會影響未來幾十年甚至上百年發展，如果他被罷免，未來接任的市長若沒繼續推動，他會非常遺憾，但他強調，市長遲早會下台，他所帶領的是不貪汙、不炒土地、不包工程的團隊，市民願意讓我們留下來，我們就繼續打拚，為官一任，造福一方，能做多少都本於自己的良知。

無黨籍議員朱信強直言，現在的市府團隊很用心照顧高雄市民，他絕對反對罷免，希望市府團隊再接再厲；對此，韓國瑜表示，當官，時間到了就走了，能做多少算多少，有機會就全力為高雄打拚。高雄是全台灣、全世界華人都在關注的地方，如果他留下來，有信心讓高雄繼續發光發熱。

(中時 )