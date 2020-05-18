美國商務部於15日宣布，對使用美國軟體、相關技術的晶片供應商，在未取得美國政府核可下，禁止出貨產品給華為、海思半導體，對此，有大陸知名社群帳號爆料，提到據供應鏈消息，為了因應美國擴大追殺華為，海思本周緊急跟台積電投片了7億美元訂單(約台幣210億元)，引起市場討論，不過該文後來被放到批踢踢上討論，網友也發現其癥結點，並提出質疑。

美國商務部15日宣布加大對華為的限制措施，大陸微博知名帳號手機晶片達人於16日發表一篇爆料消息，稱根據內部消息，海思本周緊急跟台積電投片了7億美金的晶圓訂單，看來華為已經提前接獲美國商務部將加大限縮政策，但是無奈美國的出手速度更快，15日立刻發布，這7億美元的晶圓還來不及開始，不然應該至少可以多供應華為手機一個季度以上。

​消息一出引起市場討論，後續也被放到批踢踢上，對此，網友發現兩個疑點，第一，其文中提到「美國速度更快，7億美元的訂單來不及開始」。因此可以推斷，該筆訂單應該還未開始。第二，台積電產能已近滿載，華為的急單又能安插多少進去，更何況後面還有蘋果晶片等著生產。

對此，台積電昨(17日)則表示，不評論個別客戶訂單動向，無法對客戶追單做任何評論。

據工商時報報導，台積電5奈米訂單能見度高，今年產能已被蘋果、海思、高通等大客戶預訂一空，接單滿到年底，將達成全年營收占比10％的目標。

至於7奈米方面，蘋果今年推出的A14處理器轉向5奈米後，市場先前就傳出其空出的產能，已多被超微及輝達包下。顯見，即便海思有追單的動作，也不見得能夠安排多少。

台積電今(18日)受到華為禁令影響，股價走弱，以下跌7元開出，隨後在盤下震盪，跌幅約在2%，暫報292元。

(中時電子報)