已歸化台灣的印尼王姓女子，與前夫吳姓男子在2002年結婚後，3度離婚仍同居，前年她與吳男爭吵後，趁他與自己獨生女兒熟睡時持水果刀殺死，歷審考量王女自首符合減刑要件輕判28年，王的律師主張量刑太重提上訴、檢方未上訴，最高法院駁回定讞。

42歲的王女與前夫在工作、女兒教養及公婆相處常起爭執，她先到大賣場購置水果刀藏在3樓臥房抽屜，事發前1天在吳家經營汽車旅館工作的王女，與同事口角遭吳男責罵，她於是決意行凶殺人。

2018年12月7日凌晨王女下班回家後，趁吳男熟睡時持水果刀猛刺胸、腹，她見吳男負傷沿走廊衝下樓求救，但因出血休克死亡，她轉而到臥房隔壁自己就讀國中的女兒房間，朝女兒猛刺把刀子直接刺入其心臟致死，王女行凶後滿手鮮血自行走到派出所自首。

死者家屬擔心王女若未判死刑，將來出獄，可能會再犯，使家屬性命安危堪憂，日夜活在恐懼之中，因她泯滅天良，惡性重大，罪無可逭，應處以死刑，方能還死者及家屬公道，以撫慰家屬失親之痛，王女也向法院說「可以判我死刑」。

歷審認為王女剝奪2條生命，且行凶時點在家人均入睡毫無防備之際，使被害人家庭破碎，其身心均受到極大之苦、折磨，吳男的父母因此重大打擊而半夜無法安心入眠，常突然驚醒、害怕獨處，覺得在最安全的家中都會慘遭殺害，沒有一個地方是安全的。

歷審指出，王女的犯行所造成危害至深至鉅，無從宥恕，她說願意被判死是情緒性發言，實際上並無悔悟之心，但因符合自首要件減刑後輕判28年，王女認為量刑過重提上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )