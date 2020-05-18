國民黨中央黨部與全台22縣市議會黨團上午共同召開「紓困麥擱亂、振興發現金」記者會，對於連日來因政府不當紓困政策引發的亂象，國民黨質疑，紓困之亂導因於中央好大喜功，造成民怨沸騰，迄今竟然沒有人負政治責任；國民黨立院黨團上周五已提案修法紓困特別條例，在紓困振興方案3.0版針對振興方案，採每人普發6000元現金；全台議會也共同要求中央政府正視民意，調整不當的紓困政策。

國民黨立院黨團總召兼政策會執行長林為洲並帶領全台議會代表，共同高呼「紓困麥擱亂」、「振興發現金」，呼籲政府正視地方心聲，改弦易轍，未來振興階段採取排富廣發現金方式，才能真正有效促進消費、提振經濟。

今早記者會原先規劃由黨主席江啟臣出席帶領，不過江因參加前省議會議長劉炳偉告別式，無法及時趕回中央黨部，因此由林為洲代表黨中央及立法院黨團說明政策方向；各地方議會黨團則由到場的六都議長、副議長、議員代表發言，陳述地方心聲，其中高雄市議會因市長韓國瑜施政報告，國民黨團甲級動員因此未派員出席記者會。

對於近日中央擴大紓困方案，導致基層累翻天，全台議會同聲強調，行政院長蘇貞昌宣示「快速收件，中央審核，基層免責」，說的好聽，地方還是累翻天，第一線的基層也絕非「免責」，責任最後仍是基層擔，蘇貞昌一句道歉了事？卻沒有人負政治責任，令人無法接受！

紓困亂象之外，對於未來的「振興」階段，國民黨質疑，發放所謂「酷碰券」或「抵用券」形同不知民間疾苦，民進黨政府心知，最好的方式就是排富普發現金，但執著於國民黨先提出，所以不願意轉彎，這樣的心態就是拖著全民一起互相折磨。

國民黨立院黨團主張，為促進產業活絡、提振民間消費，並感謝獎勵全國民眾此次無私配合防疫，將推動發現金的「振興經濟發展獎勵金」，在特別預算的原預算額度中，劃出1420億元，每個人都可以拿到 6000元，讓全民共享防疫成果，同時兼顧紓困與振興需求。

新北市議長蔣根煌強調，我國這次防疫工作領先各國，在振興經濟方案上卻落後其他國家甚多，美國、日本、韓國、英國、澳洲、香港、澳門、新加坡、加拿大等國，均採發放現金給國民作法，政府也應儘速改弦更張，發放振興經濟獎勵給全國國民，才是擴大內需、振興總體經濟的好方法。

桃園市副議長李曉鐘表示，許多民眾申請紓困不但需自己證明自己很貧窮，排隊仍領不到，非常離譜。

台中市議會國民黨團執行長吳瓊華說，自從中央宣布發放1萬元紓困金，縣市第一線的公所人員開始加班惡夢，根本是蔡政府帶頭作亂。第一亂是「中央不負責任的亂」，疫情衝擊是全民都受到影響，沒有人能躲的過，中央要發紓困金就應該全民皆發，馬英九發消費卷人人都拿到3600，總經費還更省；第二亂是「惡搞地方之亂」，5月是報稅月，只要插卡，個人所得一目了然，有沒有勞保或財產，哪個資料中央沒有？為何要沒有資料的地方審查，還公所人員天天加班，就是惡搞地方。

(中時 )