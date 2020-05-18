4度美國聯盟「盜壘王」克勞福（Karl Crawford）昨日家裡發生一樁悲劇！美國時間16日下午，他5歲大的兒子在休士頓家中游泳池裡突然呼吸困難，試圖救援的1名25歲女性也不幸溺水，警方接獲通報趕到現場，迅速將2人送醫急救，仍然回天乏術，意外發生時克勞福並不在家。

現年38歲的克勞福高中時期是棒球、籃球、美式足球三棲明星，內布拉斯加州大、奧克拉荷馬州大、佛羅里達州大等名校力邀他擔任四分衛，大學籃球（NCAA）名校UCLA則請他擔任後衛。不過他選擇了棒球，並參加1999年選秀，在第2輪第52順位被坦帕灣魔鬼魚隊（光芒隊）選中。

進職棒後克勞福於2002年升上大聯盟，打擊、跑壘俱佳，2003、04、06、07年四度贏得美聯盜壘王，並參加2004、07、09及2010年大聯盟明星賽。2010年還獲得外野金手套獎及銀棒獎，是其職棒生涯的高峰，球季結束也被紅襪隊以7年1.42億美元的天價網羅。

不過克勞福轉隊後因傷開始走下坡，勉強在波士頓待了2年便被交易道奇隊，可惜仍無法恢復當年光芒隊時期的身手。2016年6月道奇隊決定認賠殺出，負擔剩餘的3500萬美元薪資請他立刻走路；由於沒有球隊肯接手，克勞福便形同退休至今。

(中時 )