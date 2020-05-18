蔡英文總統5月20日將進入第二任總統任期，金管會主委顧立雄以「黑馬」之姿，外傳接任國安會秘書長；顧立雄今出席立法院財委會前受訪證實，蔡英文主動徵詢，原本有遲疑，但總統對國安的想法與堅持，才同意接任；立法院財委會立委也笑稱，「顧立雄要當情報頭子了」，請他以金管會主委身分發表卸任前的感言，他說：「人生充滿驚奇，律師當了30幾年後，4年的從政經驗，沒想到轉換這麼大」。

立法院財委會今上午審查「證券投資人及期貨交易人保護法部分條文修正草案」案，顧立雄及即將接任的金管會主委、現任副主委黃天牧偕同出席；顧立雄擔任金管會主委兩年八個月，坦言這個位子不好做，工作涉及金融相關利益，接下來要去國安會，可能會更不好做，但他會帶著在金管會做事的精神到新的地方任職。

對於國安會新職務，顧立雄表示，涉及層面也相當廣，從外交、軍事、資安、經貿滲透與高科技保護等，未來主要工作有兩個，第一，國安團隊重新再整隊，第二是就國安議題與各部會進行實質協調。

由於即將離開金管會主委一職，顧立雄笑稱，財委會委員不用面對「路人甲」，黃天牧從基層做起、且經歷各局處，他的專業、堅持與人品，相信各項業務都可以更精進。

民進黨立委莊瑞雄頻頻以「情報頭子」來稱呼顧立雄，還透露財委會立委預測他的下一步都預測錯誤，也原本以為顧立雄今天不會來，笑稱經過財委會的淬鍊才會高升。

新冠肺炎蔓延全球，經濟受創、金融市場更為波動，顧立雄卸任前最掛心的是「開放與風險的平衡」，他預測，接下來金融市場仍充滿風險、波動，開放金融商品雖然是金管會要做的工作，但開放之餘更要留意風險，因為這牽涉到投資人資訊對等、消費者保護，必須照顧好基層民眾的權益。

顧立雄以3月美股、全球股市波動劇烈為例，坦言會睡不好，半夜爬起來看國際盤，而金管會的政策決定，有時很難預料市場面會做到什麼地步。

(中時 )