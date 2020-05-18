《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（18）日的國際新聞重點。

【1】台灣能否以觀察員身分參加WHA 譚德塞稱提案已送交審議

第 73屆世界衛生大會（WHA）18日以視訊方式舉行，衛福部17日證實仍未收到邀請函。然有多國友邦和理念相近國家助台行動仍密集洽促WHO秘書處邀請台灣出席WHA。據法新社報導指出，一份議程文件顯示，WHO秘書長譚德塞宣稱台灣與會問題的提案已送交WHA總務委員會審議。

【2】產經：美陸將因台灣加入WHA問題對決 WHO成「新冷戰」舞台

日本《產經新聞》18日在頭版頭條以「美中將因台灣加入WHA問題對決 WHO成『新冷戰』舞台」的標題報導指出，世界衛生組織（WHO）18日將召開年度世界衛生大會（WHA）的視訊會議，預計大會上美陸將針對台灣以觀察員身分參加WHA，以及新冠肺炎疫情初期對應等議題激烈對立。美陸關係對立恐進一步升高，加速「新冷戰」。

【3】新冠去年10月已人傳人？運動員曝武漢參賽異狀

先前有報導指，去年10月各國運動員參加在武漢舉辦的世界軍人運動會後身體不適，現在愈來愈多運動員都證實了消息，此外他們也透露當時武漢就已出現異狀，例如在機場入境時被量測體溫，出入餐廳被要求勤洗手，武漢街頭空蕩蕩，宛如「鬼城」。

【4】大陸駐以色列大使陳屍官邸 疑因健康因素意外逝世

以色列媒體17日報導，大陸駐以色列大使杜偉當天上午被發現陳屍官邸，針對死訊，大陸央視昨日深夜已證實消息，指出初步判斷，杜偉是因為身體健康原因意外去世，享年58歲。

【5】影》加特技機墜民宅 1死1重傷

加拿大空軍雪鳥特技飛行隊的1架CT-114教練機周日墜毀卑詩省（British Columbia）甘露市（Kamloops）民宅，導致1死1重傷。

(中時電子報)