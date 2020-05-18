美國宣布擴大華為禁令，銅箔基板廠-聯茂(6213)、台燿(6274)盤中股價被打至跌停板，台光電(2383)亦遭拖累重挫，意外成為重災區，不過產業廠商多認為，美國制裁華為已1年，華為積極建立新供應鏈，新禁令實際影響有待觀察，國內銅箔基板廠客戶分散，實際受到影響應該相對輕微。

美國商務部15日發出禁令，除非獲得供貨許可，否則禁止半導體廠商將含有美國軟體和技術的產品賣給華為，其中台積電(2330)也受新規定限制，美國不保證台積電還能持續供貨華為，受此影響，15日台積電ADR下跌2.3美元，以49.8美元作收，跌幅為4.42%，今天盤中股價亦下跌5.5元，跌幅為1.85%。

相較於台積電股價僅下跌約2%，聯茂、台燿今天意外掃到颱風尾，儘管華為受美國禁令影響逾1年，在大陸5G基站佔比逐步被中興通訊等追上，華為佔聯茂、台燿業績佔比相對低，但兩家公司盤中股價卻同步被打至跌停板，連台光電都受到拖累大跌，成為今天台股的重災區。

據業界廠商表示，華為經過美國長達一年禁令干擾，自家供應鏈已經成型，雖然美國針對華為的新禁令可能拖緩華為發展5G腳步，但實際影響仍待觀察，更不會影響大陸加速推動5G建設的決心，目前大陸CCL廠技術仍落後於台廠，且國內CCL廠產品應用面廣泛，客戶涵蓋國內外大廠，台燿、聯茂及台光電營運受到華為影響有限。

(時報資訊)