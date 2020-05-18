台灣證券交易所指出，為提升證券市場委託處理效能、增加委託容量及縮短反應時間，證交所前端委託主機已更新為Linux作業平台，並於5月18日上線，櫃買中心前端委託主機亦將進行汰換，預計於6月1日上線。

證交所表示，由於原使用的前端委託電腦主機已達汰舊年限，同時證券市場自今年3月23日起由集合競價全面改用逐筆交易，為滿足投資大眾對委託效能的需求與全體市場委託量的增加，本次電腦主機的汰舊換新，即規劃使用目前業界常用的Linux作業平台搭配X86系列的電腦主機。

證券市場前端委託電腦主機汰舊更新作業採先建後拆方式建置，自107年開始規劃，歷經POC（概念性驗證測試）、內部測試、壓力測試與破壞性測試，各項測試評估，包含應用系統、主機系統、維運工具子系統等，在完成每項驗證測試後，分別於4月26日及5月17日進行二次全市場會測，確保能正常提供交易服務。

證交所表示，櫃買中心前端委託電腦主機汰舊更新作業，預計於5月31日進行第三次市場會測後，於6月1日上線。

(時報資訊)