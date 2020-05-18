新冠肺炎疫情緩解，經濟部政務次長王美花今（18）日在立法院表示，國內口罩單日產能已能達到2,000萬片、未來上看2,500萬片，並同時配合中央流行疫情指揮中心的決定，也就是口罩會由全部徵用改成定額徵用，因此經濟部在著手規劃口罩出口解禁事宜，讓業者站上國際杯舞台。

經濟部政務次長王美花今天出席立法院經濟委員會備詢時指出，口罩國家隊上周日均產能為1,800萬片，應已滿足國內需求，而經濟部也將協助民間採購熔噴不織布機器，上線後預估單日產能可上看2,500萬片，未來樂見多餘產能開放外銷，讓口罩業者站上國際盃舞台。

口罩國家隊在新增22條新產線後，上周單日產能也達到2,000萬片大關，因應防疫需求，政府宣佈徵用口罩，同時也祭出口罩出口禁令，讓口罩業者原有的外銷業務也受到影響，隨著疫情緩解，疫情指揮中心指揮官陳時中透露，將著手將全部徵用改成定額徵用。

針對口罩逐步開放外銷的時程，經濟部表示，會在與衛福部確認定量徵用的量與措施後，再利用跨部會平台、再提到行政院討論，預計把政府定量徵用以外的量，回歸商業機制為原則，但整個細節還是仍視國內防疫需求與生產端，再來規劃階段性開放。

(工商 )