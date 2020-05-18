金管會研擬「以授信為目的」境內企業可在OBU（國際金融業務分行）開立帳戶央行終於點頭了，但將轉戰國安會秘書長的金管會主委顧立雄卻來不及宣布了。顧立雄18日透露，OBU近期將會再宣布開放，以授信為目的讓國內廠商可在OBU開戶，但時程表「你們要去問黃副（黃天牧），快了！」 顧立雄2019年為了打造媲美星港財管方案、將資金引來台，大力推動OBU三階段開放。其中，第一階段「以授信為目的」的OBU開戶，因為現行條例中就有無需修法，就能讓台商資金有正常合法管道回流，有利台商資金大舉遷移返鄉。

顧立雄指出，現在80、90％的「外資」其實都是台商去境外成立公司，雖然公司名字是英文，但結果都台商，所以希望現在開放讓中小企業以授信為目的的可在OBU開戶，現在DBU就有這種功能，再進一步開放外幣，讓中小企業可去購料。

顧立雄表示，相關細節與央行討論，央行也同意了，會再公布，不必修法，OBU條例第二條本來就有。

但現在很多台商在境外原本就有設公司了，開放這項的實質意義？顧立雄表示，這對中小企業來說會方便一點。因為大企業本來就有境外公司，但很多中小企業是繞道到境外成立紙上公司，「我個人以法律人角度來看，覺得這種繞道就是掛羊頭賣狗肉，台資企業變外資。」

但未來境外公司因為CRS（共同申報準則）上路，要以實質交易為基礎，台商開始有困擾，海外是紙上公司沒有運作，運作都在國內，現在會被查，顧立雄認為，既然我們有OBU管道,也努力讓它運作良好，何必讓80、90％的公司繞道去開曼、維京群島開戶，而他們還會問你有沒有以實質經濟為基礎，為何不讓這些公司回來開戶、名正言順去做，也方便日後查實質受益人。

顧立雄認為開放會有二大效益，企業若要台幣換外幣的可用DBU運作，純外幣就在OBU，資金調度會更靈活，也可促進OBU、DBU實質管理有效性，中小企業資金調度更靈活。

(工商 )