面對新冠肺炎疫情，減少出門群聚成為日常新生活。中央研究院數位文化中心與中華民國博物館學會合擊，聯手中研院館所、16家博物館、美術館、研究機構等，運用「開放博物館」平台，推展「博物館開放中」活動，民眾在家皆能線上一指盡覽。

中研院數位文化中心召集人陳熙遠表示，「開放博物館」是個結合典藏、展示與應用三大功能的數位博物園區，可作為研究成果的轉譯與展示平台，希望未來能呈現更多重量級研究，將學術研究與在地社會進行連結，促進知識普及與資料循環利用。

中研院生命科學圖書館的「再訪，有構厲害」、農委會林業試驗所的「台灣藤蔓植物特展」、國立台灣博物館的「繪自然-博物畫裡的臺灣數位特展」等，目前進行實體展出，今日起步於「博物館開放中」活動專頁上線。

除了將實體展轉化為線上展覽，「博物館開放中」也收錄6個全新數位展，包括中研院天文及天文物理研究所的「星海巡奇」圖像展、嶺南美術館與獨立策展人合作打造的嶺南名家書畫精品展等。

值得一提的是，「星海巡奇」圖像展展示了中研院天文所近5年來的重大研究發現，包括以高解析度影像呈現出行星與恆星如何形成、能推論黑洞質量的超罕見「愛因斯坦環」，以及全球首次建立的磁星之三維模型等。

「開放博物館」高達九成以上的藏品檔案是以公眾授權釋出，只要遵循個別檔案的授權規範，任何人皆能自由下載使用。而與其他數位博物館不同的是，會員們還可進一步結合自己與他人的藏品，在平台上進行數位策展。

中華民國博物館學會理事長蕭宗煌表示，藉由「開放博物館」，台灣典藏機構得以跳脫不同館所之間資訊系統的限制，將各家展覽匯聚於單一入口平台供民眾參觀，正好呼應了今年5月18日國際博物館日「多元與包容」之主題。

本次策展所使用的多數藏品，已開放於「開放博物館」供民眾近用。此外，部份文化機構亦另行以公眾授權釋出珍貴典藏，包括台灣音樂館所收德國波昂東亞研究所的文物贈品、中研院歷史語言研究所約7.5萬件考古資料、「臺灣生命大百科」網站的2000張台灣動植物精選影像等。國立故宮博物院也預計將已開放授權的藏品逐步提供予「開放博物館」。

陳熙遠表示，數位世界不受時空限制，「博物館開放中」在5月18日後仍持續進行，未來將有更多館所機構加入「開放博物館」共創共享的行列。

(中時 )