新冠肺炎疫情趨緩，桃園市政府推出「防疫安心餐廳」認證標章，祭出5標準輔導餐廳業者落實環境消毒等防疫措施，並遵循10人桌降為8人、室內不超過250人等原則，訪視後就能取得認證標章，讓民眾能按圖索驥。

衛生局長王文彥指出，桃園為推廣「樂活防疫安心飲食」，規畫「桃園市餐飲業防疫行動認證標章（草案）」，祭出5大管控，包括環境定期清潔與消毒，從業人員戴口罩、勤洗手、了解防疫措施，進入餐廳量體溫與消毒手部，用餐10人桌降為8人、加上採梅花座、加隔板、個人餐、公筷母匙、專人分菜等任一項措施，以及室內不超過250人等。

只要餐飲業者能自主落實5大管控原則，經衛生局派員前往複檢落實度並通過者，就能獲得「防疫安心餐廳」認證標章，讓民眾外出至餐廳用餐時，可挑選有標章的業者放心享受美食，透過營造安心用餐環境，提升生活品質，促進經濟發展，強調會以自願性輔導為原則。

「現在可以到餐廳去，不用完全待在家裡！」桃園市長鄭文燦說，疫情趨緩，民眾想要外出用餐，卻不知如何選擇地點，即起到中央流行疫情指揮中心解散為止，推動「防疫安心餐廳」認證標章，讓民眾有標準可以依循，既能安心外出用餐，也能促進經濟發展。

(中時 )