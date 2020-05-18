北市酒店、舞廳何時開放營業備受注目，副市長黃珊珊18日強調，中央雖然有訂出原則，但北市比較務實，「不需要自己騙自己」，不能執行一個只是形式化或為符合規範而不相信能做得到的事，要求實名制比確認有無梅花座、隔板及戴口罩更重要，除實名制，另也會先公安檢查才會准許開放。

北市對於酒店、舞廳開放防疫作為向中央去文2次詢問，但衛福部長陳時中稱沒看到，黃珊珊今表示，沒有回文就以中央現有原則來做，但北市比較務實，夜店、KTV無法做到要求保持完整社交距離，戴口罩跳舞也執行困難，實名制會比去做一個完全無法或困難執行的方式更重要，不是好像做了一個符合了卻做不到的事，「北市不需要自己騙自己」。

黃珊珊指出，晚上說明會將與業者討論執行有無困難，不能去執行一個只是形式化或為符合規範，而不相信能做得到的事，台北市KTV也沒要求設隔板，要舞廳、酒店設隔板應該也做不到。

她說，要在發生狀況後可以找得到人，先前因為酒店很多人找不到，所以要求暫停營業，找得到人比可能做不到的那些事更重要，北市處理原則不一定會和中央一樣，但會盡量和中央一致。

此外，黃珊珊強調，既使業者可做到中央規範，北市還要做公安檢查，完成後才考慮開放，檢查完全依照防火、消防規範，建管則是有無影響逃生，不會像聯合稽查，將就全部消防設備展開檢查，會很具體在說明會上說明，盼業者來申請復業前先自行檢查好。

(中時 )