高雄市長韓國瑜15日針對罷免案表態，拜託支持者6月6日當天不投票、去監票。對於各地韓粉後援會、社群表示6日要揪團去高雄監票，韓粉五虎將之一的杏仁哥吳育全，呼籲韓粉到半官方「打狗事物所」統一報名，

杏仁哥吳育全昨(17日)在臉書直播影片表示，對於韓粉私下揪團監票，他認為這樣可能會給市府團隊造成困擾，他希望韓粉能經「打狗事物所」報名監票，因為經「打狗事物所」報名的監票人員，會有較完善的監票訓練、指導時間。

他也強調，現在每個里都已逐步協調監票人員，就是要讓監票做到最佳管理，若監票前後遇到問題，也好有窗口和高雄選委會或市府團隊聯繫。他重申，「海水退了，就知道誰沒穿褲子」，他歡迎下來高雄的監票韓粉，他很樂意做地陪遊覽高雄。

杏仁哥說，對於網路有傳言「罷韓買票跡象」，如果有人有罪證確鑿的證據，他「個人願提供50萬元的檢舉獎金」，對於傳言傳聞都不要輕信，一定要經過蒐證，找到證據。其他部分就盡量低調，他也呼籲，韓粉們沒事不要到投票場所去，否則若再和罷韓方起衝突，被拿來操作，對韓更不好。

(中時電子報)