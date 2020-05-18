面對新冠疫情對經濟構成的衝擊，中國人民銀行前行長周小川認為，貨幣政策要注意節約彈藥，防止後續產生副作用，財政政策在此時可以發揮更大的作用，但財政政策的傳導機制也不夠充分有效、順暢，大陸現有的金融機構和基層還是有緊密聯繫的，因此可以盡可能的利用創新方式使金融體系更好的服務於克服疫情。

周小川日前出席2020清華五道口全球金融論壇時表示，社會對金融體系的期望值較高，希望貨幣政策傳導機制更加有效，對於受疫情衝擊的中小企業、個體救助能夠更加精準、更有針對性；新冠疫情下，金融服務需要更接地氣。

他指出，要注意金融機構在抗疫過程中是否會產生金融資產質量、以及金融市場效率方面的問題，會不會導致新的金融市場混亂和金融危機。

出席同一場合的大陸國家外匯管理局副局長陸磊則認為，新挑戰需要新思路，比如貨幣發行的規則條件和紀律約束是否需要新共識，貨幣是總閥門，系統性風險是總關口，把住總關口，必須有力有效調節總閥門。

陸磊續稱，金融監管如何實現投資者保護，金融創新和金融機構穩健運行之間的平衡，金融市場化必須堅持投資者適當性管理和持牌經營，金融法治化、必須堅持契約精神等；另外，財政政策與貨幣政策如何進一步優化組合。

(工商 )