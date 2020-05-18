高雄市長韓國瑜18日在高市議會報告時、首度向高雄市民道歉。Wecare高雄發起人尹立嗤之以鼻，強調這是「渣男的道歉、鱷魚的眼淚」，呼籲高雄人千萬不要受騙。

尹立強調，這次道歉是國民黨秘書長李乾龍在江啟臣的指示之下，兩次密會拿出民調逼韓國瑜出來道歉的，目的在降低投票率，並不是發自內心、真心誠意的，是「假道歉、真騙票」的兩面手法。

尹立認為，韓國瑜此次道歉跟總統敗選後完那次道歉一樣缺乏誠意，呼籲高雄人不要再次受騙上當，否則恐必須承認自己已經接受如此廉價且應付式的道歉。

(中時 )