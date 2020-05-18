韓國瑜道歉了！尹立竟罵這句 11:292020/05/18 中時 袁庭堯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Wecare高雄發起人尹立認為韓國瑜向市民道歉，是「渣男的道歉、鱷魚的眼淚」。（本報資料照、袁庭堯攝／袁庭堯高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜18日在高市議會報告時、首度向高雄市民道歉。Wecare高雄發起人尹立嗤之以鼻，強調這是「渣男的道歉、鱷魚的眼淚」，呼籲高雄人千萬不要受騙。 尹立強調，這次道歉是國民黨秘書長李乾龍在江啟臣的指示之下，兩次密會拿出民調逼韓國瑜出來道歉的，目的在降低投票率，並不是發自內心、真心誠意的，是「假道歉、真騙票」的兩面手法。 尹立認為，韓國瑜此次道歉跟總統敗選後完那次道歉一樣缺乏誠意，呼籲高雄人不要再次受騙上當，否則恐必須承認自己已經接受如此廉價且應付式的道歉。 (中時 ) #國民黨 #高雄市長 #韓國瑜 #Wecare高雄 #尹立 #民調 也許您會感興趣 推薦閱讀 明訂路線 主導議題 藍營逆轉藥方 04:102020/05/14 焦點新聞 6月才鍘李來希？網譏：鍘這三人就很快 09:452020/05/15 政治 國民黨公布蔡政府最新民調：江啟臣五問蔡英文 (全文) 11:072020/05/15 政治 選不選黨主席 名嘴揭韓國瑜反應是.. 10:322020/05/16 政治 深夜喊話別投票 八卦版版主爆背後韓國瑜盤算 21:392020/05/16 生活 罷韓倒數！綠委出奇招 韓國瑜這樣做可再選高雄市長 09:542020/05/17 政治 罷韓總聲量被韓近日動作比下去了？一圖看出變化 13:092020/05/17 政治 韓談罷免影片會讓投票意願改變嗎？名嘴斷言 20:002020/05/17 政治 李正皓罷韓神預言 他再爆未來20年國民黨在高雄會... 20:442020/05/17 政治 老中國人漸逝 年輕人迷失方向 04:102020/05/18 兩岸藝文 政治熱門新聞 罷韓表態後 韓粉首度曝光 致韓國瑜一封信！ - 政治 盛傳陳菊接掌監察院 高雄人街訪反應超大 - 政治 高雄街頭民調 罷韓、反罷韓對決結果好嚇人 - 新聞 韓國瑜若被罷免誰會最慘？網秒點名他！ - 政治 韓談罷免表態後 命理師驚爆結局 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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