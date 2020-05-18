台灣民眾黨秘書長張哲揚請辭，上周已和柯文哲當面表達請辭之意，並獲得同意，正式生效應是月底。如今柯文哲身邊的老班底，除蔡壁如外都離開了，網友好奇，如果柯文哲當上總統，蔡壁如會是什麼職位。

張哲揚在北市府秘書長任內，是柯文哲得力助手，柯文哲創立民眾黨時，希望借重張哲揚行政管理專才，因此張哲揚提前退休，去年10月轉任民眾黨秘書長。

PTT網友wupaul表示，蔡壁如是柯文哲的工作夥伴，當時蔡壁如選立委時，被稱為是柯文哲的意志，代表見到她如同見到柯文哲，至於蔡壁如立委當的好不好不清楚，那要看投給民眾黨的柯粉覺得如何，不過就推動法案來看，她也幫時力或跟陳淑華一起連署法案，個人因此對她不會厭惡，若柯文哲當上總統，猜想蔡壁如應會當行政院院長。

其他網友則表示，「秘書長吧」、「總統府秘書長」、「史上最有權力的總統府秘書長」、「副總統」，但也有人認為她的位置和馬英九時的金溥聰差不多，「像小刀的話，就是國安會，然後去當駐美大使」。

(中時電子報)