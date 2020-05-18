衛生福利部長陳時中有意調漲健保費，台南市長黃偉哲18日除開第一槍表示「在政治上，我當然持保留態度」，還提醒陳時中要小心，已經「進入深水區」。

黃偉哲表示，陳時中部長很辛苦，大家都全力支持，可是他提到接下來要處理健保費漲價的問題，坦白說這是一個高度政治敏感的議題，尤其漲價還要經過立法院，過去歷任的衛生署長或衛福部長，也常常因為漲價受到很大的影響，甚至有人因此去職，因此一方面感佩他有道德、勇氣，一方面也替他捏把冷汗，畢竟這是考驗人性的基本面，大家都希望「健保服務越多越好，保費越便宜越好」，這個事情一定要很小心地處理，「在政治上，當然是持保留態度」。

針對部分人士從國外回來享受台灣物美價廉的健保，黃偉哲也認為，這個問題應該要提防，他們需要補繳更多的保費，部分負擔還需要更多，如此才能讓台灣的民眾可以接受，也要將這個小門開得更小，甚至某種程度能夠關閉。

(中時 )