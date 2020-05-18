國際奧會(IOC)昨日在官方網站上發布新聞，IOC與世界衛生組織(WHO)簽訂新的合作協議，進一步加強合作，推行新的健康生活方式。

國際奧會與世界衛生組織的合作得回溯至1984年，此次新協議是在瑞士日內瓦進行，雙方接下來有五個目標來推動，分別是採取聯合行動支持健康和體育鍛煉的交流和倡導；調整政策以通過運動加強對非傳染性疾病預防和更健康生活方式的支持；加強奧會的衛生準備；透過奧運會推廣健康相關的政策與行動；支持和加強衛生和體育部門之間在預防非傳染性疾病和促進體育鍛煉方面的合作。

國際奧會主席巴赫表示，在過去幾個月的危機當中，我們都意識到體育鍛煉對身心健康的重要性，體育可以挽救生命。在應對新冠肺炎後社會所面臨的挑戰時，我們將從世衛組織的建議中受益，健康將在公共政策中扮演更加重要的角色。我們期待著與世衛組織進一步合作。國際奧委會呼籲世界各國政府將體育運動納入危機後的支持計劃，因為體育運動在預防非傳染性疾病以及傳染病方面具有重要作用。

巴赫說，感激所有人參與2020年東京奧運會的準備過程，我們將繼續接受世衛組織的寶貴建議。

世界衛生組織秘書長譚德塞表示，很高興與國際奧委會建立這種長期的伙伴關係。”世衛組織不僅致力於應對疾病，還幫助人們實現最健康的生活，這種夥伴關係將做到這一點。進行體育鍛煉是保持身體健康的關鍵之一。

(中時 )