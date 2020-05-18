裕隆(2201)在去年底大舉認虧後、擺脫財務包袱，今年首季轉盈，終結連三季虧損，單季每股盈餘0.13元，中華車(2204)首季同步轉虧為盈，加上減資提升每股獲利，單季每股賺逾1元，股價大受激勵，今日此兩檔股價續強勢上攻。裕隆集團的裕隆、中華車及裕日車(2227)均將於本周三舉行業績發表會。

裕隆汽車去年底一次認列發展自主品牌損失244億元，今年第一季財報即轉盈，首季EPS為0.13元，低於去年第一季的0.17元。

裕隆公布首季季報，第一季在新冠肺炎疫情影響下，兩岸車市低迷，第一季合併營收175.72億元，年減13%，稅後淨利1.97億元，每股盈餘為0.13元，成功終結連三季虧損。

裕隆第一季營收175.72億元，毛利率28.86%，營業淨利6.15億元，淨利歸屬母公司業主1.97億元，年減22.25%，EPS 0.13元。

裕隆集團中華汽車也在解除分攤集團損失的壓力後，今年首季轉虧為盈，加上去年10月大幅減資六成，因此首季稅後淨利雖衰退近兩成，但EPS達1.12元，較去年第一季的0.56元倍增。

中華汽車第一季營收76.62億元，年減約12.2%；毛利率17.3%，營業淨利5.14億元，淨利歸屬母公司業主6.08億元，年減19.92%，EPS 1.12元。

(時報資訊)