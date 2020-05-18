2020大選國民黨大敗，國民黨立委林為洲曾直言，就是初選制度不公所致，他轟前黨主席吳敦義私心，害慘高雄市長韓國瑜。此外，有網友問及，這一切始作俑者，創造這一切的，是不是吳敦義？對此，有網友回文表示，吳敦義在2020錯估了兩件事。

有網友問及，韓國瑜當初因為民調高，被動參選總統。當初給機會的就是當時的國民黨主席吳敦義，選總統之路走得跌跌撞撞，最終總統敗選。該網友問及，高雄是不是像變心的女友回不去了？這一切始作俑者，創造這一切的，是不是吳敦義？

對此，網友stevencool在PTT發文指出，這跟國民黨和民進黨支持者文化不同有很大關係。該網友說民進黨內鬥一向激烈，但提名確定後基層的支持者就是支持初選勝的，管你哪派系哪個人，脫黨選拿不到任何民進黨支持者的票，所以民進黨基本上提名一確定就整合95%了。反觀國民黨，沒被提名的脫黨選還是有一定票源，更強的甚至票數還比國民黨提名的高，所以國民黨的整合往往要花時間，甚至有利益交換等等。

該網友說吳敦義在2020錯估了兩件事，第一件事就是高估台灣選民對韓國瑜的接受度。第二件事就是以為國民黨的支持者跟民進黨支持者一樣，初選沒過的會自動支持贏的。

(中時電子報)