37歲韓國男星Rain（鄭智薰）過去以帥氣臉龐、精湛舞技稱霸演藝圈，甚至連偶像劇都尬上一咖，堪稱全方位亞洲天王。近日，Rain 在IG上曝光一段裸上身熱舞影片，短短不到一天時間，影片就快突破73萬次觀看，足見男神的驚人魅力。

Rain 強大的舞技早就為人熟知，但他這次超大尺度光著上半身入鏡，只見他沉浸在音樂中獨自熱舞，每變換一個動作，肌肉便更明顯爆筋，53秒瘋狂抖肉的畫面不慎讓粉絲們一致歪樓，把焦點全放在他結實的線條上，他寫下︰「Bringing back old school vibes.」更大跳自己的代表作《GANG》，把大家帶進回憶裡，再度掀起熱議。

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先前，Rain 也登上由男星劉在錫主持的綜藝節目《玩什麼好呢？》（놀면 뭐하니?），並現場表演多首作品如《It's Raining》、《Bad Boy》等，而除了演藝事業一帆風順，Rain 的私生活也低調甜蜜，他在2017年與交往5年的女星金泰希結婚，目前育有兩子，婚姻生活圓滿令人十分稱羨。

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(中時電子報)