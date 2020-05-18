北市議員苗博雅因手機摔壞，去年7月看到友人在臉書張貼iPhone手機拍賣訊息，於是不疑有他下單訂購，匯款1萬3000元，但不久便驚覺不對勁，趕緊打給165反詐騙諮詢專線，警方循線揪出持有人頭帳戶的許姓婦人，但苗認為許是單親媽媽，扶養2名未成年小孩，盼法官予以緩刑，目前全案被依詐欺取財罪移送新北地院審理中。

檢警調查，許婦將她所有的銀行提款卡、存摺寄給詐騙集團陳女使用，而詐團去年7月底也在臉書上張貼販售保固一年、全新未拆封的iPhone Xs Max及iPhone Xs手機，隨後苗因上當報警，警方循線逮到許婦，後遭檢方依幫助詐欺取財罪起訴。

苗博雅18日受訪表示，她當時匯款後，馬上覺得不對勁，約過了3至5分鐘就撥打165，165很有效率，立即幫她追回款項，警方後來追查到許婦，但因許是單親媽媽，獨自扶養2名未成年小孩，且她認為這是很小的事，於是她11日去出庭時，當庭和法官說希望給許給過自新的機會，予以緩刑。

苗

博雅說，由於張貼訊息的是她朋友，但她認為溝通方式並非她朋友，後來才知朋友帳號被盜，在此也提醒大家要提高警覺，這樣的事才台灣發生的機率並不低，即便已匯款，只要警覺高、馬上報案，款項仍可拿回來，165會幫到大家，。

不過，苗也苦笑說「這事被媒體披露後，我感受到好像我被處罰！」強調這案子非常小，她不會因此就怕網購；另外許婦並非這案子的主嫌，算是社會上的「甘苦人」，若緩刑，對她的小孩事比較好的方式，她也告訴許婦要把握機會、改過自新。

(中時 )