騰訊18日表示，騰訊旗下共計80款遊戲將落實防沉迷新規接入工作，同時進一步深化探索人臉識別技術應用。

2019年11月，大陸國家新聞出版署發布「關於防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知」，明確遊戲產業防沉迷標準。對此，騰訊響應，推進防沉迷新規在旗下游戲中的落實工作。2019年底，騰訊已經完成全部產品的實名部署。

繼「和平精英」等50款產品陸續啟用防沉迷新規後，騰訊將在5月底前，新增包含「王者榮耀」、「龍之谷」手游、「雲裳羽衣」在內的30款產品，嚴格實施網絡遊戲帳號實名制度和控制未成年人遊戲時段時長、消費金額。目前，王者榮耀已在進行灰度測試。

至此，騰訊旗下共計80款遊戲將落實防沉迷新規，預計上半年內完成騰訊運營全部移動遊戲產品接入工作。

目前，騰訊正在小規模測試人臉識別技術的進一步應用：通過實名認證，但仍被判定存在高度疑似未成年遊戲行為的用戶，通過微信支付在遊戲內自然月超過人民幣400元後，若想再次充值，系統將要求用戶進行人臉識別驗證，人臉一致才允許進行後續支付行為。

針對人臉識別技術，大眾的擔憂主要來自侵犯隱私，及由此會帶來的濫用等問題，加之目前暫時沒有全國統一的政策法規、安全標準、應用規範，也沒有更加成熟穩定的行業技術經驗可供參考，眾多科技企業對於該技術的廣泛應用慎之又慎。

騰訊表示，未來將遵照相關主管部門的指導意見，以謹慎的態度，並綜合考慮用戶隱私、訊息安全與未成年人識別需求之間的平衡，逐步探索這項前沿技術的安全應用。

(工商 )