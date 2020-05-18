台灣南北政壇近來呈現詭譎氣氛，北部總統府陷入機密資料外洩風暴，南部則有民進黨高雄市黨部主委、罷免高雄市長韓國瑜等戰場即將進入終戰。據了解，民進黨一邊力挺罷韓，另一邊內部海派與菊系已打得腥風血雨，陳菊親近幕僚甚至嗆說，贏對手趙天麟一票就好。

民進黨高雄市黨部主委5月24日即將改選，海派和「非新系」全力挺立委趙天麟，菊系等傳統「新系」人馬則想力挽狂瀾推市議員高閔琳上位。但趙天麟有海派霸主、三立董事長林崑海加持，再加上趙天麟「尊陳其邁」態勢明確，深獲高雄黨員肯定，在此次選舉中，趙天麟持續保持領先態勢，讓菊系苦擾不已。

繼之前菊系把總統蔡英文拉下水，盼「小英學妹」的身份，可以讓高閔琳加點分，高閔琳和菊系多名立委近來也強化爭取自主黨員和游離票的支持，盼在陳菊勢力尚未完全消退的高雄地盤上，最後能有奇蹟發生，讓菊系不至於失了根。

據了解，趙天麟穩操勝券，讓菊系內部大為光火，陳菊幕僚、前高市代理市長許立明近日向友人放話說，「我不用贏多，贏你(趙天麟)一票就好」。許立明這番嗆聲，讓高雄政壇紛紛猜測菊系最後衝刺周不知是否會有「特別步數」？畢竟，菊系人才眾多且長期吃「政治飯」，要有飯吃當然要保住發跡的風水寶地。

除了等著看許立明的兵法出招，高雄市街頭昨日突然出現大量布條，綠底白字寫著「阿舅要回來了」。據知情人士表示，這擺明衝著陳菊而來，「阿舅」就是陳菊胞弟陳武進，可能是想喚起一些支持者2018年丟掉高雄的教訓，民進黨要在高雄重生，就不能再走回頭路。

雖然菊系放話一定會「贏趙天麟一票」，但趙天麟上周末仍老神在在跟慢跑隊在茂林國家風景區長跑23公里，似乎想展現意志力與旺盛的體力，他不怕菊系大軍出招，一定能以最佳狀態拿下高雄黨部主委，幫海派打下一城。

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(中時電子報)