教育部青年署推動「青年暑期社區職場體驗計畫」，今年提供750個職缺，體驗期間為7月13日至8月26日共1.5個月，提供薪資3萬6000元，體驗過程均有專人指導，讓青年過個不一樣的暑假。

教育部青展署為使在學青年及早規畫職涯，辦理「青年暑期社區職場體驗計畫」，於暑假期間可深入社區產業、社會公益相關的非營利組織體驗職場。

今年提供職缺更加碼到750個，自即日起至6月17日止，有興趣者可至「RICH職場體驗網」投遞履歷，各職缺進用到合適人選即下架，青年學生可把握機會豐富暑假，賺取薪資，也賺取與眾不同的經驗。

去年暑假，「公館鄉農會」透過本計畫進用3名學生，其中政大公共行政學系江翊瑄、台中教育大學體育學系吳姿儀，主要協助農會推廣與輔導友善環境耕作、籌備與執行紅棗評鑑競賽、紅棗文化節等。

原先2人對於友善環境議題陌生且不擅長美工製作，但於職場體驗期間透過做中學，在督導的指導、提攜，以及與工作夥伴共同討論、激盪之下，很快地掌握工作眉角，不但親自採果協助農會完成紅棗檢驗、評鑑，並鼓勵農民維持友善環境耕作，以確保農產品無農藥殘留，。

另一位來自中正大學心理學系的鍾宜庭，主要協助農會經營社群平台、推廣地方農產品與文化特色等。她發現許多民眾缺乏管道認識農會，因此藉由紅棗文化節，於社群平台安排系列貼文推廣，並搭配現場活動，以多元方式向民眾宣傳農會，不僅讓更多人知道公館鄉獨有的在地特色，也使協助營運的社群平台粉絲

(中時 )