台中一名人妻小瑜（化名）與已婚張姓貨機司機大搞婚外情，2人多次到摩鐵激戰、大膽玩肛交，導致小瑜後庭炸裂，事後還傳訊給張男嬌喊「肛門痛」、「下次可以不要玩屁股嗎？」、「都不敢便便了」等語，豈料，小瑜的老公發現這段鹹濕對話，氣的對張男提告。

據「三立」報導，小瑜姦情曝光後，對老公坦承曾與張男到摩鐵開房間，還清楚指出張男身上有「很多胸毛」特徵。 但張男辯稱，如果2人有發生性行為，小瑜應該發現他的左腹上方有道疤痕，堅稱開貨車太累，僅1人到摩鐵休息。

但法官審酌2人對話訊息，認定小瑜與張男確實有發生性行為，至於小瑜為何不知張男左腹有疤痕，是因疤痕與膚色相近，加上2人未長期裸身相見，沒看出有疤痕是常情，且2人激戰前，小瑜曾傳送「他上次有講過…離婚啊，反正我的立場已經擺明了」等語給張男，顯見張男已知小瑜已婚，因此判處張男3個月徒刑，得易科罰金9萬元。

(中時電子報)