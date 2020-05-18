基隆鬧區愛三路、仁四路口昨天發生一起碰撞車禍，1隻小狗被發現受困計程車底，受驚不斷狂叫，這時有10多名路過行人停下腳步，合力將車抬起背影，被曾姓網友拍下，直呼感動快落淚了！謝謝基隆人，謝謝大家的愛心「你們都是最美的風景」。

曾女在臉書社團「基隆人」發文表示，18日下午3時15分在仁愛市場路口發生一起碰撞車禍，有附近店家聽到小狗哀嚎聲，發現小狗被壓在車底下，當時大家都很緊張，還有人想爬進車底拯救小狗，最後大家合力將車抬起來救出小狗。

這名網友指出，她看到大家合作無間感動到快要落淚，謝謝基隆人，謝謝大家的愛心「你們都是最美的風景」，發文一出吸引不少網友留言讚賞，「看到這個畫面覺得大家好棒」，直呼「基隆人很有愛」、「這群人真的是英雄。」

基隆市消防局仁愛分隊獲報後立刻派員將郭姓女騎士送醫，所幸郭女僅左上唇受有撕裂傷，經治療後已無大礙，至於小狗傷勢，曾女也回報小狗獲救後，看起來無大礙，但腳看起來有點受傷，被送到一旁的動物醫院治療。

(中時 )