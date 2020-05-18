新冠肺炎疫情拖累不少企業營運，分析師預期，標普500指數成分股恐出現大幅調整，30檔個股可能會被踢出。

外媒報導，DataTrek Research共同創辦人Nicholas Colas指出，標普500指數是全球最受到關注的指數，但因疫情影響，恐使成分股出現改變，他預估將有超過30家公司面臨被剔除的命運。

標普500指數成份股包括了美國500家頂尖上市公司，占美股總市值約80%。標普指數近期反彈主要受惠於科技股及健康相關股份帶動，反觀零售、工業和能源公司，在疫情爆發期間深受重擊，而過去3年來，這幾類股票已有48間公司被剔除出指數之外。

Nicholas Colas表示，標普指數委員會還要決定，需要花多少時間來剔除這些因疫情受到影響的企業。他預期標普500可能不會再增加科技股入成分股，因為截至4月底，科技板塊已占該指數26%左右，創下網路泡沫以來最高。根據標普500指數規定，需要連續四季獲利才能晉身成分股。

(中時電子報)