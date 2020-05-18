阿嬌和賴弘國離婚後，雙方過往感情也被拿出來議論，阿嬌雖然歷經豔照門事件，但過去仍承認最愛是陳冠希，雖讓前男友麥浚龍傷心，但媒體人許常德稱讚是誠實模範，作家李昂則表示，「一個女人被看光光之後，還可以娶回來做太太」，這點她讚賞賴弘國，對於阿嬌、賴弘國、麥浚龍、陳冠希的感情觀，經歷2天的投票後，結果也出爐。

麥浚龍、阿嬌、賴弘國、陳冠希的感情觀各有支持者，而經過2天的投票後，結果有些出乎意料，網友普遍支持賴弘國，但跟他票數不相上下的是「感情的事自己高興就好」，看來雖然億人八卦是大家茶餘飯後話題，但感情的事還是當事人最清楚。

賴弘國離婚後，發千字文直指離婚原因是「阿嬌不愛他了」，加上過去曾在節目透露阿嬌花錢不手軟，表示「結婚結到差點破產」，導致阿嬌被輿論放大檢視，有網友質疑賴弘國在塑造悲情形象，作加李昂則有不同看法，表示他打破傳統思維，「是說一個女人被看光光之後，還可以娶回來做太太，這個我覺得應該鼓勵對不對」。

但其實，阿嬌過去承認最愛是陳冠希，讓願為她贖經紀約的前男友麥浚龍傷心，卻也落實「不要把恩情跟愛情亂搞在一起」。

(中時電子報)