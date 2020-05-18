今年夏天最火熱的吃雞賽事來啦！由騰訊遊戲、熱酷科技主辦，教育部體育署與中華民國電子競技運動協會指導，台灣電競（TESL）所執行的《PUBG MOBILE》校園聯賽（PUBG MOBILE Campus Championship，PMCC）小組賽今（18）日正式登場。

自新冠肺炎(COVID-19)疫情爆發以來，許多大型活動受到影響，但澆不熄校園吃雞好手的熱情！全球最熱門大逃殺遊戲絕地求生（PUBG）正版授權吃雞手遊《PUBG MOBILE》受到莘莘學子的歡迎，本屆 PMCC 自宣布報名以來，各校參加踴躍，小組賽共有 25 所學校、35 支隊伍參與，所有隊伍將分作A、B兩組，進行總數 14 場的線上賽事，以積分累計的方式進行排名，決出 28 支菁英隊伍進軍例行賽，展開頂尖對決。

喜愛吃雞的玩家們悶了這麼久，想看最激烈的攻防和廝殺嗎？那麼5 月 18 日至 28 日，每周一到周四4點到7點別忘了鎖定 PUBGMOBILE_TW Twitch 實況頻道，收看最熱血的 PMCC 賽事喔！

(科技)