彰化縣消防局第三大隊以住宅模型，示範說明火災發生初期的濃煙擴散情形。（謝瓊雲攝）

鹿港鎮長許志宏（左）代表捐贈住警器給彰化縣長王惠美（中）。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美(左)頒贈感謝狀感謝鹿港在地企業、個人等，拋磚引玉，保障民眾居家生命財產安全。（謝瓊雲攝）

你的家中安裝住宅用火災警報器了嗎？在鹿港鎮長許志宏號召發起下，彰化縣消防局第三大隊長施順仁與鹿港鎮10家企業聯合捐贈3300個住警器，彰化縣長王惠美18日上午代表受贈，她再度呼籲民眾趕緊在自宅中加裝住警器，保障生命財產安全。

王惠美表示，這批住警器將優先配發予鹿港鎮在地弱勢族群、及狹小巷弄地區內的居民申請安裝使用；彰化縣政府今年編列212萬7000元預算，添購8439個住警器，但全縣仍欠缺約14萬個，期盼各界能有錢出錢、有力出力，一起建構安全住宅環境。

她說，住警器可在火災發生初期偵測煙熱，並發出警報聲響，2017年至今已有29件火警因為有安裝住警器，而成功逃生案例，可見這小小一顆住警器，在火災發生時就能發揮大大功效。

國內國內近日發生多起住宅火災傷亡事件，再度引發各界對居家安裝住警器的重視。彰化縣消防局提醒，居家防火安全從你、我做起，呼籲鄉親應自行購置住警器裝設於家中寢室、廚房、樓梯及走廊等處，提升居家火災預警機制。

頒贈儀式在第三大隊部舉行，發起人許志宏、大隊長施順仁、縣政顧問楊儒發等人，還有和億營造、大學城文具批發廣場、長懋塑膠工業、澄悅商旅、森泰建設、欣揚消防器材行、彰鹿預拌混凝土、環亞鋼構、博森紙業，和星能等在地企業代表都出席觀禮，由許志宏代表捐贈，王惠美代表受贈後也頒發感謝狀感謝企業界拋磚引玉。

(中時 )