高雄巿議會民進黨團18日質詢高雄巿長韓國瑜，黨團幹事長陳致中以漫威漫畫角色「滅霸」諷韓。（曹明正攝）

高雄巿議會民進黨團18日質詢高雄巿長韓國瑜，黨團幹事長陳致中要送漫威漫畫角色「滅霸」手套給韓國瑜，但韓國瑜拒絕。（曹明正攝）

高雄巿議會民進黨團18日質詢高雄巿長韓國瑜，炮轟「政見跳票、謊話連篇」。黨團書記長林智鴻批評，韓國瑜叫大家不要出來投票不僅是最差勁的公民教育，意思是沒出來投票就是韓粉，而且還製造恐懼，投票就被貼標籤。

林智鴻說，他原本期待6月6日的罷免投票是一場直球對決，但韓國瑜沒選擇走一條智慧的民主示範，反而以最差勁的公民教育，叫大家不要出來投票。林智鴻批評，叫大家不要出來投票就是典型的暗黑手法、卑鄙手段。

「就算罷免沒過又如何呢？一點都不光彩」林智鴻說，韓國瑜為了自己的政治權力，叫大家不要來高雄，而且叫支持者不要去投票，意思就是說，沒有出來投票的人，就是支持的韓粉，也製造市民恐懼被貼標籤而不敢去投票。

民進黨團幹事長陳致中則以漫威漫畫的角色「滅霸」，諷刺韓國瑜「消滅罷免」，尤其從下令教育局不能借學校當投開票所，到現在叫大家不要出來投票，形同韓式恐怖，最後陳致中還要送滅霸的手套給韓，但韓國瑜拒絕。

(中時 )