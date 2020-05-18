22歲陳姓男子因到北市知名福州麵店用餐時，嫌食物沒煮熟，與老闆起爭執互毆，雙方互控傷害，事後陳男為求報復，竟然10度假冒老闆名義向麥當勞、摩斯漢堡、肯德基、必勝客等速食店，訂購數萬元的餐點，麵店老闆發現被冒名訂餐後，憤而報警提告。台北地檢署依妨害信用、偽造文書等罪嫌起訴陳男。

起訴指出，陳男與7-11超商白姓店員與糾紛，為求報復，於去年7月13日上午，即假冒白男名義，上網到達美樂披蕯店訂購一批披蕯、炸雞餐點，要求當天下午送餐至白男上班的超商門市，等店家送餐至超商，才知有人冒名訂餐。

前年陳男到陳姓老闆經營的福州麵店用餐，因自己覺得食物沒煮熟，私下向衛生單位檢舉，之後陳男騎單車經過該店時，陳姓老闆認為被陳男「弄」，雙方見面一言不合，進而互毆，事後雙方互控傷害。台北地院去年5月依傷害罪判陳男、陳姓老闆各拘役20日、15日。

但陳男因此心生不滿，為求報復，自去年7月17日至8月3日止，共10度以陳姓老闆名義，打電話或上網至麥當勞、摩斯漢堡、肯德基、必勝客等速食店狂訂總計披蕯、炸雞、漢堡等餐點，金額超過數萬元。但等店員送餐至麵店時，才發現遭冒名訂餐。

其中，陳男光在7月18日、20日一天內就分別冒訂5次、3次，陳姓麵店老闆不堪其擾，憤而報警提告，警方依據打電話及上網IP查出是陳男所為，將陳男送辦。

檢方認為，陳男上網冒名訂餐，造成他人困擾，涉犯行使偽造準文書、妨害信用2罪，另陳男冒名訂購的餐點，因非遭毀棄或損壞，主觀上也未使自己或他人獲取餐點，不構成間接毀損罪、詐欺罪。

(中時 )