新冠肺炎疫情衝擊各行各業，不少人生活大受影響。在立委陳玉珍和金門國家公園管理處聯手爭取下，勞動部金門就業中心提供72個短期工作機會，每月最多可拿1萬2640元，工作期間自6月1日起至11月30日止。

這是金管處與立委陳玉珍繼第1波紓困措施，自2月起針對園區內民宿、賣店等委外經營業者提供租金補貼後，再爭取中央支持的第2波紓困措施，希望在各景點遊客量銳減，地區觀光產業大受影響下，可以減輕鄉親的經濟壓力。

金管處指出，第2波紓困措施配合勞動部「安心即時上工計畫」，共提供72個短期就業機會，工作內容為環境清潔、園區及停車場巡查、協助防疫措施及辦理行政作業，工作期間自6月1日起至11月30日止。工作待遇為每小時158元，每月最高工作80小時，每月最多核給1萬2640元，每人最長以補助6個月為限。即日起在金門就業中心（082-311119）受理申請。

金管處希望藉由提供短期就業機會，紓解鄉親經濟壓力，強化與在地居民的連結關係外，也規畫利用疫情期間遊客減少，適時優化園區聚落風貌和遊憩環境。

(中時 )