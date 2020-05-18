台中公園智選假日飯店慶賀台灣0確診挑戰10連霸成功，希望台灣持續0確診下去，推出「我愛0快閃」計畫，從5月19日下午2點至5月20日下午2點，開放24小時快閃預訂5月20日至5月29日的住宿，每人限購一晚或一間，每日限量5組，下殺520元優惠價入住！

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