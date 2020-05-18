慶祝0確診 台中公園智選假日飯店限時一晚520元搶購 14:232020/05/18 工商 曾麗芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中公園智選假日飯店慶賀台灣0確診挑戰10連霸成功，希望台灣持續0確診下去，推出「我愛0快閃」計畫，從5月19日下午2點至5月20日下午2點，開放24小時快閃預訂5月20日至5月29日的住宿，每人限購一晚或一間，每日限量5組，下殺520元優惠價入住！ (工商 ) #確診 #台中公園智選假日飯店 #快閃 #一晚 #慶祝 也許您會感興趣 推薦閱讀 三度六天「零確診」 經貿及口罩管制 鬆綁有望 04:102020/05/14 財經要聞 新增6本土病例 吉林市封城 04:102020/05/14 兩岸要聞 指揮中心：對於在外國確診新冠肺炎的國人 都會給予關心 14:392020/05/14 生活 消防員載確診患者壓力大 鄭文燦加油打氣 19:022020/05/14 社會 陸單日增4確診 全部為吉林本土病例 11:182020/05/15 兩岸 陸新冠肺炎5月14日新增確診4例 為本土病例 12:022020/05/15 財經 狂賀連8天0確診 海軍光六飛彈快艇破浪上陣 15:502020/05/15 社會 連8零確診 陳時中自曝8顆芭樂來自高雄這裡 16:432020/05/15 生活 歷經17次採檢 確診僑胞出院 04:102020/05/16 地方新聞 直播》國內連11天零確診 指揮中心擺蓮子宣告確診連止 13:452020/05/18 生活 生活熱門新聞 晚起變天梅雨到 氣象局曝雨最大時間 - 生活 國文科一張「海豹抱海龜圖」考倒考生 答案是... - 生活 陳時中逆風改革健保 台大教授吐2字 - 生活 口罩為何還不解禁？背後原因曝光很母湯 - 生活 直播》國內連11天零確診 指揮中心擺蓮子宣告確診連止 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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