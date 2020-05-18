藍天(2362)首季在大陸的流通事業群光百貨，受到疫情影響銷售數據不佳，但目前展望Q2，已經陸續回到正常水準，其中群百武漢店日銷金額回到6成，成都店回到9成。此外，18家百腦匯科技廣場據點中，15個據點有大樓出租收入，今年仍會規畫出售。

目前18家百腦匯挾著實體通路及結合線上電商銷售行銷優勢，緊密跟隨中國消費市場恢復趨勢。

群光百貨Q1受封城影響，營收只達5.29億元，較去年同期13.26億元，年減8億元，雖然毛利率仍維持20%，仍不敵疫情衝擊，稅後虧損0.89億元，但群百首季EBITDA仍維持正數0.28億元。

隨著中國積極推動降準貨幣政策，持續釋出大量資金挹注市場，經濟復甦可期，期間集團努力做好節能節流計畫，並積極提升線上交易努力增營收、擴財源。

在NB部分，藍天在電競銷售占比高，第二季整體NB出貨上看45萬台，季增101%、年增53%，利潤率將延續3月水平，可望再創佳績。此外，在政府標案部分，每年占NB出貨比約10~15%，今年上半年有年俄羅斯及中南美訂單，下半年持續爭取非洲和印度市場。

(時報資訊)