信紘科(6667)雖然第1季營收年增率達74.3％，不過，受到去年策略性承接大型建擴廠案施作工程進入收尾階段，相關成本及費用同步於今年第1季認列，單季反而意外轉虧，導致股價受到衝擊，今天盤中跌幅超過5％。

信紘科第1季合併營收為3.44億元，稅後淨損0.06億元，每股虧損0.16元；主要認列去年擴廠案的相關成本及費用。第1季依產品結構來看，高科技產業製程廠務供應系統整合、綠色製程解決方案的營收比重分別為94％、6％，毛利率則掉落至7.72％，為掛牌來單季最低。

儘管短期因全球疫情擴散而影響終端市場需求量，對半導體產業營運帶來考驗，但多家國際半導體晶圓代工大廠朝向先進製程技術布建的趨勢不變，尤其台灣在半導體投入資本支出占有全球前三大的市場份額，中長期的需求依舊存在，隨著拆移機訂單施作工程符合預期的施工進度，信紘科希望優化產品第2季結構，帶動獲利由虧轉盈。

(時報資訊)