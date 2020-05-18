《國際經濟》泰國第一季經濟成長率負1.8％ 11:422020/05/18 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 泰國公布今年1~3月第一季經濟成長率，年減1.8%，為八年來最大降幅。 新冠病毒打擊旅遊業需求。泰國國家經濟和社會發展委員會表示，經季節調整之後，首季經濟成長率為季減2.2%，優於經濟學家預測的負4.5%。而第一季的表現仍優於路透一項調查預測的負4.0%。 (時報資訊) #泰國 #經濟成長率 #第一季 #預測 #的負 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際旅客來台觀光 影響經濟成長率1.5個百分點 04:102020/05/14 產業特刊 受惠宅經濟！陸首季電競顯示器出貨成長58％ 09:442020/05/14 財經 富旺第一季大虧1.84元 早盤跌停 10:002020/05/14 財經 恩德科技第一季出現赤字 每股虧損0.08元 09:592020/05/14 財經 楊金龍：經濟可望NIKE型復甦 04:102020/05/15 財經要聞 美喊負利率 四概念股沾光 04:102020/05/15 財經要聞 若爆發第二波疫情 高盛：Fed可能考慮推負利率 04:102020/05/15 全球財經 歐立得負離子淨氧機 催生好空氣 04:102020/05/16 企業經營 日經濟成長率 估連兩季萎縮 04:102020/05/17 財經要聞 混沌的經濟數字 04:102020/05/17 專題周報 財經熱門新聞 散戶別被騙了！專家洩外資倒貨驚人秘密 - 財經 散戶注意！台股爆4大警訊 這周要小心了 - 財經 520前…台積電恐爆這危機 專家驚洩台股「凶兆」 - 財經 「去美化」成效佳！日媒曝華為關鍵障礙 - 財經 鴻海被打回20年前 老謝：企業Q1財報曝4大訊息 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。