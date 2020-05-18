泰國公布今年1~3月第一季經濟成長率，年減1.8%，為八年來最大降幅。

新冠病毒打擊旅遊業需求。泰國國家經濟和社會發展委員會表示，經季節調整之後，首季經濟成長率為季減2.2%，優於經濟學家預測的負4.5%。而第一季的表現仍優於路透一項調查預測的負4.0%。

(時報資訊)