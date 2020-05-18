蔡英文總統520將進入第二任期，台灣制憲基金會今天公布最新民調，蔡英文總統滿意度達 72.6％，比起去年的調查大幅上升17.6個百分點，創歷史新高，行政院長蘇貞昌滿意度也提高13個百分點，達65.9％。

由獨派大老、總統府資政辜寬敏創立的台灣制憲基金會目前大力推動制憲公投，基金會今天由辜寬敏、基金會召集人李明峻、執行長林宜正、趨勢民意調查公司總經理吳世昌等人共同召開記者會，公布最新民調。

蔡英文施政滿意度達72.6％、不滿意度僅17.3％，比起2019年11月的調查，滿意度上升17.6個百分點，不滿意度下降15.5個百分點。

行政院長蘇貞昌的滿意度65.9％、不滿意度23.4％，與去年11月相較，滿意度上升13個百分點，不滿意度則是下降12.3個百分點。

在國族認同方面，有70.3％民眾自認為是「台灣人」、2.7％認為是「中國人」，25.2％認為「兩者皆是」。值得注意的是，在20至29歲的年輕族群部分，有高達91.1％都自認為是「台灣人」。

與今年3月的調查相較，自認為是「台灣人」的比例大幅增加16.2個百分點，認為「兩者皆是」的比例則是下降1.3個百分點。

調查中也顯示，如果只能在「台灣人」和「中國人」兩者之間選一個，有87.9％都是選擇「台灣人」、6.9％選擇「中國人」。

此外，39.6％民眾傾向獨立、50％則是傾向維持現狀、5.4％偏向統一。與去年8月調查相較，偏向獨立的民眾增加8.1個百分點，支持維持現狀的則是減少6.1個百分點。

如果兩岸不能維持現狀，調查也顯示，支持台灣「獨立成一個國家」比例達76.2％，支持「與中國統一」為10.9％，與去年8月的調查相較，支持「獨立成一個國家」的民眾成長8.4個百分點，支持「與中國統一」者減少7.7個百分點。

此次調查進行時間是在5月11日至12日晚間，共完成1121份有效樣本，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.93％。

(中時 )