怪人有夠多！台北捷運上週才傳出，有女子沒戴口罩硬闖，還「動口」咬傷保全的離譜事件，昨天竟然又發生婦人口罩不戴臉上、掛在手上，遭勸阻後飆罵站務人員，還嗆聲你們不能罰我。

北捷市府站15日晚間約7時，一名鄭姓女子沒戴口罩就進入車廂，保全見狀上前請她下車，鄭女不僅不聽勸，還動手毆打保全，甚至咬傷保全右手臂，保全只好與其他工作人員將鄭女壓制，並報警處理。鄭女移送法辦後，早檢方諭令3萬元交保。

豈料，昨（17日）又有民眾在臉書社團《爆怨公社》PO文，指中午約12點38分時，捷運大安站一名婦人疑進站後就將口罩取下、拿在手上，出站時遭站務人員勸導，她不但不聽勸，還大聲喊：「你們也不能罰我，我『手上』有口罩！」。

PO文網友指出，站務人員一直好言相勸，但婦人就是不肯戴上口罩也不出站，之後好不容易離開還一直亂罵亂叫，甚至又走回來繼續罵。

看到這篇貼文，網友紛紛表示：「不能開罰嗎?」、「為什麼都有這種害群之馬」、「為什麼最近特多這種的，天氣熱都瘋起來了嗎」、「配合規定很難嗎」。

(中時電子報)