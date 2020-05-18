路透社根據大陸國家統計局18日公布的數據測算，4月大陸70個大中城市新建商品住宅價格指數較去年同期上升5.1％，漲勢延續55個月，漲幅續創2018年6月以來最低；月漲幅則擴大至0.5％，為半年新高。

據路透報導，經測算，4月大陸70個大中城市中，新建住宅價格指數較上月上漲的有50個，上月為38個；持平的有9個，上月為10個；下跌為11個，上月22個。

大陸國家統計局城市司首席統計師孔鵬表示，隨著大陸新冠肺炎疫情防控向好態勢進一步鞏固，經濟社會秩序進一步恢復，因疫情積壓的住房需求進一步得到釋放。大陸各地繼續堅持「房子是用來住的、不是用來炒的」定位，70個大中城市房地產市場價格延續微漲態勢，但整體仍較為穩定。

大陸國家統計局數據顯示，一線城市北京、上海、深圳新房價格指數較上月分別下跌0.3％，上漲0.6％和持平。

(旺報 )