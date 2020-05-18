◎梅雨鋒面明報到 慎防致災性降雨

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，最新模式模擬顯示，明日梅雨季第2道鋒面抵達台灣，持續至27日仍受其影響。期間「滯留鋒」呈現南北徘徊的特徵，暖濕、不穩定大氣亦隨之南北調整；而暖濕不穩定大氣，正是激發「強對流」及「中尺度對流系統」的理想環境，其中將伴隨「劇烈天氣」；若被「強對流」、「中尺度對流系統」連續通過、或遇其移速緩慢及近似滯留的狀況時，則有帶來「致災性」大量降雨的潛勢。

◎雙北垃圾大戰 侯友宜：雙北會共同解決

有業者反映因為新北查緝違法營建廢棄物，造成北市垃圾爆量，新北市長侯友宜18日受訪時指出，雙北垃圾問題是結構性問題，新北市會與台北共同解決，達到一致性的目標。

◎勞保將破產 勞長：行政院同意明年再撥200億

依勞保局最近一次的精算報告指出，勞工保險再不改革預計在2026年就會面臨破產，如依日前行政院送至立法院的勞保年改草案也僅延後2年破產，勞動部部長許銘春今天表示，明年會再撥補200億給勞保基金。

◎海龜被抓嚇到狂掙扎 小琉球「戲龜婦」遭送辦

「她直接把整隻海龜抓起來！」離島小琉球17日又傳海龜遭騷擾事件，海巡獲報有遊客在美人洞的沙灘騷擾海龜，且檢舉民眾還附上影片清楚拍下她伸手抓海龜，影片中直見海龜受驚擾不斷掙扎，可憐模樣令人同情又氣憤；海巡在獲報後不久逮獲戲龜婦女，訊後依違反野生動物保育法送辦。

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(中時電子報)