大陸商務部長鍾山18日表示，新型冠狀病毒疫情令企業面對資金緊張、訂單下降、產業鏈及供應鏈風險上升等困難；其中融資及信用保險等問題要靠政府幫助。他提到部分政策措施已發揮作用，例如出口退稅速度縮短至一日，有利資企業金流轉，擴大企業信貨規模，解決資金問題，而在政府幫助下，上月出口轉內銷規模增長17％。

商務部表示要在擴大出口的同時，積極擴大進口，籌辦好第三屆中國國際進口博覽會，滿足國內生產生活的需要，預計進博會將於10月5日至10日在上海舉行，目前各項工作進展順利，有信心可以較去年更大規模。

鍾山形容疫情對大陸經濟社會發展衝擊很大，商務發展任務更嚴峻，面對更大挑戰，未來會透過擴大內需、促進消費、穩住外貿外資基本盤，以及推動商務高質量發展，把疫情防控對商務發展的影響降到最低。

鍾山又表示，為進一步穩定外資，中國將繼續擴大開放，擴大自貿試驗區範圍，賦予自貿試驗區更大自主權，並加快海南自貿港建設。

(工商 )