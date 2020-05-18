櫃買中心配合上櫃公司今年第一季財報公告，規劃一系列「櫃買市場業績發表會」，本周5月18、20及21日連推三場，首場次「富櫃200（一）」主題今（18）日由東洋（4105）、環球晶（6488）、中美晶（5483）三強打頭陣，下午將於櫃買中心官網以線上直播方式舉辦（不開放現場參加），投資人可線上觀看。

櫃買中心表示，富櫃200指數是按季挑選交易活絡且市值最大200檔上櫃股票，成分股表現亮眼，5月18日首先推出「富櫃200」主題，邀請專注於特殊劑型藥物開發之知名學名藥廠東洋，以及國內半導體產業最大之3吋至12吋專業晶圓材料供應商環球晶、及中美晶等3家公司，線上直播說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

本周接續還有兩場次主題業績發表會，20日是「科技生活」主題，包含杏一（4175）、普萊德（6263）、森田（8410）等3家上櫃公司；21日是「生技醫療」主題，包含友華（4120）、豪展（4735）、寶島科（5312）等3家上櫃公司。

櫃買中心表示，各場次業績發表會簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人也於活動網頁提問欄位輸入想詢問公司的財務業務問題，另各場次皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供點閱觀看，可查詢櫃買中心網站。

(工商 )