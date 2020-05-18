中國聯通與中興通訊17日簽署6G聯合戰略合作協議。

根據戰略合作協議內容，雙方將充分發揮各自在6G領域的創新優勢，針對中國聯通網路和業務情況，共同探討6G目標願景和技術趨勢，開展6G系統潛在關鍵技術研究，開展技術創新及標準合作，實現戰略協同發展。

中國聯通方面表示，中國聯通與中興是長期合作夥伴，在網路技術方面有深入的合作並取得過豐碩成果，後續聯通將與中興持續加強6G創新技術方面的合作研究。一方面雙方將圍繞著6G技術創新及標準推動進行合作，另一方面也將積極推動6G與衛星網路、物聯網、車聯網、工業互聯網深度融合，實現運營商服務和業務的拓展。

中興通訊方面表示，面向2030年的6G網路，中興通訊將不遺餘力持續推進與聯通的戰略合作，雙方將針對6G高潛關鍵技術，包括空天地一體化技術、太赫茲通信技術、可見光通信技術等內容展開研究，並通過測試、試驗驗證其技術可行性，以實現1Tbps峰值數據率、20Gbps用戶數據率、100Gbps/m3業務容量等KPI的6G網路性能目標。

2020至2023年將是6G網路需求、結構與使能技術的研究窗口。中國聯通與中興通訊將立足於大規模商用網路的經驗及技術積累，為推動全球6G網路的長期演進貢獻出更多更強的創新技術。

(工商 )