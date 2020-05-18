台南市第一座機車立體停車場舉行開工動土典禮。（洪榮志攝）

台南市舊市區停車不易，導致大量機車被迫亂停。為改善孔廟文化園區機車停車需求問題，台南市第一座機車立體停車場18日舉行開工動土典禮，預計2021年5月完工，屆時除可提供104席機車位，同時也導入智慧停車管理系統，提升停車場的使用效率。

台南市長黃偉哲表示，長期以來因缺乏大眾運輸工具，台南市的汽機車特別多，同時無論汽車或機車停車位也都很缺乏。在汽車的部分，市府已向中央爭取至少13億的前瞻計畫興建停車場，但是機車的部分卻沒有專用停車場。

尤其孔廟文化園區人車密集、商業活絡，觀光遊憩旅次量大，目前又以機車為主要的交通工具，導致機車停車需求問題亟需解決。經清查鄰近地區閒置建物，發現友愛街有一處閒置建物，由交通局規畫拆除後，可興建一棟3層立體停車場，紓解該區域的停車壓力。

黃偉哲還說，友愛停車場為台南市興建的第一座機車立體停車場，工程經費2022萬元，更全數由地方自籌，由於這是台南市的蛋黃區，也是心臟地帶，在此設立機車專用停車場後，未來在市區內就不必再「機車」了，因為有好的機車專用停車場，並且用一個合理的價格來停車，民眾不需擔心被拖吊，反而可以安心地在附近走走、逛逛、看看、吃吃、喝喝、買買，這個是機車族的一個好的消息。

交通局長王銘德指出，此工程基地位處中西區友愛街與開山路口西南側，鄰近市立美術館1館、2館，以及孔廟、府中街與民生綠園商圈，基地面積約300平方公尺，停車場採地上3層立體化設計，共規畫104席機車位，預計2021年5月完工。

(中時 )